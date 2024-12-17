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Раскрыт механизм развития распространенной формы умственной отсталости

MX: неизлечимую умственную отсталость вызывают сбои в работе многих участков ДНК

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Ученые из Медицинского колледжа Бейлора выявили каскад из сбоев в работе большого числа участков ДНК при появлении мутации в гене MeCP2. Она приводит к развитию синдрома Ретта, одной из самых распространенных форм умственной отсталости. Об этом пресс-служба научного учреждения сообщила изданию MedicalXpress (MX).

Биологи обнаружили, что при развитии синдрома Ретта существует период, когда патологические изменения в генах уже начались, но физиологические последствия этих нарушений еще не проявились.

В ходе эксперимента ученые удалили рабочую копию гена MeCP2 из клеток мозга взрослых мышей и отследили, как это влияет на нейроны. Для этого они использовали специальную технологию, позволяющую удалять определенные гены в ДНК при введении препарата тамоксифена. Этот подход позволил избежать преждевременной гибели животных и изучить, какие цепочки генов активируются после отключения MeCP2.

Результаты показали, что через неделю после изъятия гена MeCP2 было зафиксировано изменение активности 68 участков ДНК, а спустя время их число увеличилось до почти 1,3 тысячи. Ученые обнаружили целый каскад сбоев в работе генов, связанных с мутацией в MeCP2, что привело к небольшим изменениям в структуре белковой оболочки генома.

Особенно важным стало открытие, что физиологические отклонения в работе нейронов возникали лишь через шесть-восемь недель после изменений в генах. Этот факт может стать ключевым при разработке новых методов генной терапии для лечения синдрома Ретта.

Ранее ученые заявили о прорыве в изучении редкой детской деменции.

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