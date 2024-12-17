Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали опасные последствия всеобщего перехода на электромобили

EST: выпуск электрокаров повысит загрязнение воздуха на 20% в Китае и Индии

close
frimufilms/freepik.com

Международная группа ученых из Индии, Китая, США и других стран пришла к выводу, что глобальный переход на электрический транспорт существенно повысит загрязнение воздуха в некоторых из наиболее населенных регионов мира. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Специалисты обнаружили, что выбросы диоксида серы (SO2) в Китае и Индии могут увеличиться на 20%, если страны полностью перенесут цепочки поставок для производства электромобилей на свои территории.

Подавляющее большинство эмиссии SO2 будет поступать от переработки и производства никеля и кобальта — ключевых материалов для аккумуляторов электрических машин.

По словам исследователей, выбросы диоксида серы приводят к образованию мелких твердых частиц. Этот загрязнитель способствует возникновению множества сердечно-сосудистых и респираторных болезней.

Преждевременная смертность от этого фактора в Китае оценивается в 1,4 млн человек, а в Индии — около 1,7 млн человек.

Хотя анализ был сосредоточен на Китае и Индии, ученые подчеркнули, что выводы их статьи можно рассматривать в глобальном масштабе.

Авторы исследования предложили некоторые варианты для смягчения проблемы.

В то время как большинство аккумуляторов электромобилей сегодня используют кобальт и никель, рост альтернативных химических веществ, использующих железо и фосфат (так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы), может обойти некоторые проблемы, связанные с добычей и переработкой кобальта и никеля.

Сценарии с высоким использованием литий-фосфатных аккумуляторов привели к гораздо меньшему количеству выбросов SO2 от производства, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением воздуха и трудными родами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами