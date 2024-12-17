Ученые назвали опасные последствия всеобщего перехода на электромобили

Международная группа ученых из Индии, Китая, США и других стран пришла к выводу, что глобальный переход на электрический транспорт существенно повысит загрязнение воздуха в некоторых из наиболее населенных регионов мира. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Специалисты обнаружили, что выбросы диоксида серы (SO 2 ) в Китае и Индии могут увеличиться на 20%, если страны полностью перенесут цепочки поставок для производства электромобилей на свои территории.

Подавляющее большинство эмиссии SO 2 будет поступать от переработки и производства никеля и кобальта — ключевых материалов для аккумуляторов электрических машин.

По словам исследователей, выбросы диоксида серы приводят к образованию мелких твердых частиц. Этот загрязнитель способствует возникновению множества сердечно-сосудистых и респираторных болезней.

Преждевременная смертность от этого фактора в Китае оценивается в 1,4 млн человек, а в Индии — около 1,7 млн человек.

Хотя анализ был сосредоточен на Китае и Индии, ученые подчеркнули, что выводы их статьи можно рассматривать в глобальном масштабе.

Авторы исследования предложили некоторые варианты для смягчения проблемы.

В то время как большинство аккумуляторов электромобилей сегодня используют кобальт и никель, рост альтернативных химических веществ, использующих железо и фосфат (так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы), может обойти некоторые проблемы, связанные с добычей и переработкой кобальта и никеля.

Сценарии с высоким использованием литий-фосфатных аккумуляторов привели к гораздо меньшему количеству выбросов SO 2 от производства, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением воздуха и трудными родами.