Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и трудными родами

SciAdv: микропыль в воздухе повышает риск осложнений при рождении ребенка

close
Depositphotos

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что воздействие мелкодисперсного загрязнения воздуха частицами PM2.5 на беременных женщин связано с измененными иммунными реакциями, способными привести к неблагоприятному исходу родов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Предыдущие изыскания нашли связь между воздействием PM2.5 и осложнениями здоровья матери и ребенка, включая преэклампсию, низкий вес при рождении и задержки развития в раннем детстве.

Чтобы понять эти связи на клеточном уровне, команда использовала федеральные данные о качестве воздуха для расчета среднего воздействия PM2.5 на беременных и не беременных женщин.

Специалисты сопоставили внутриклеточные изменения в гистонах — белках, помогающих контролировать высвобождение цитокинов. Цитокины вырабатываются в ответ на воспалительные процессы и могут влиять на беременность.

Анализ показал, что воздействие PM2.5 может влиять на профили гистонов беременных женщин, нарушая нормальный баланс генов цитокинов и приводя к усилению воспаления как у женщин, так и у их плодов. У беременных женщин это усиление воспаления может соответствовать неблагоприятным исходам вынашивания ребенка.

Ранее ученые выяснили, что высокие уровни загрязнения пестицидами повышают риск потери ребенка при родах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами