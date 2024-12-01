Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и трудными родами

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что воздействие мелкодисперсного загрязнения воздуха частицами PM2.5 на беременных женщин связано с измененными иммунными реакциями, способными привести к неблагоприятному исходу родов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Предыдущие изыскания нашли связь между воздействием PM2.5 и осложнениями здоровья матери и ребенка, включая преэклампсию, низкий вес при рождении и задержки развития в раннем детстве.

Чтобы понять эти связи на клеточном уровне, команда использовала федеральные данные о качестве воздуха для расчета среднего воздействия PM2.5 на беременных и не беременных женщин.

Специалисты сопоставили внутриклеточные изменения в гистонах — белках, помогающих контролировать высвобождение цитокинов. Цитокины вырабатываются в ответ на воспалительные процессы и могут влиять на беременность.

Анализ показал, что воздействие PM2.5 может влиять на профили гистонов беременных женщин, нарушая нормальный баланс генов цитокинов и приводя к усилению воспаления как у женщин, так и у их плодов. У беременных женщин это усиление воспаления может соответствовать неблагоприятным исходам вынашивания ребенка.

Ранее ученые выяснили, что высокие уровни загрязнения пестицидами повышают риск потери ребенка при родах.