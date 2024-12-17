Водители такси и скорой лучше защищены от болезни Альцгеймера, выяснили ученые

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама установили, что среди водителей такси и машин скорой помощи уровень смертности от болезни Альцгеймера ниже по сравнению с другими профессиями. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

По данным ученых, за последние 30 лет число летальных исходов, связанных с болезнью Альцгеймера, удвоилось по всему миру. Несмотря на многочисленные исследования, эффективные методы прогнозирования риска заболевания и профилактики пока не были разработаны. В поисках ответа группа ученых под руководством Вишала Патела из Гарвардской медицинской школы решила изучить, какие профессии наиболее защищены от риска развития болезни Альцгеймера.

Для этого исследователи проанализировали данные более 8,9 миллиона жителей США старше 18 лет, ушедших из жизни в период с 2020 по 2022 годы. Данные были основаны на свидетельствах о смерти, в которых, помимо причин летальных исходов, указывались также профессии людей. В результате были изучены данные о частоте смертей от болезни Альцгеймера среди представителей 443 профессий.

Результаты показали, что наименьшей вероятность летального исхода в связи с таким заболеванием была у водителей такси (коэффициент риска 1,03%) и водителей скорой помощи (0,74%). Ученые уточнили, что общий риск смерти от болезни Альцгеймера в США, с учетом возраста и других социодемографических факторов, составляет 1,69%.

Ученые объясняют этот феномен тем, что при болезни Альцгеймера гиппокамп, который играет ключевую роль в пространственной ориентации и решении навигационных задач, претерпевает значительные изменения. Работа водителей такси и скорой помощи требует активной работы гиппокампа, что может способствовать сохранению его функциональности.

Водители автобусов и пилоты, в свою очередь, работают преимущественно по заранее известным маршрутам, что, возможно, снижает нагрузку на этот важнейший отдел мозга.

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