Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как обнаружить комету до того, как она упадет на Землю

PSJ: новая математическая модель позволит увидеть кометы до приближения к Земле

close
Michael Jaeger

Исследователи из Северо-Аризонского университета разработали метод, позволяющий обнаружить кометы, которые не приближались к Земле более 200 лет. Основной принцип — поиск «следов» этих объектов, оставленных ими в виде метеорных потоков. Работа опубликована в журнале The Planetary Science Journal (PSJ).

Кометы с периодами обращения более 200 лет остаются практически невидимыми для ученых, пока не приближаются к Солнцу. Это создает риск столкновения с Землей, о котором может стать известно слишком поздно. Несмотря на крайне малую вероятность такого события, последствия даже от удара небольшой кометы могут быть катастрофическими — вплоть до нового ледникового периода.

Чтобы заранее выявить такие объекты, команда исследователей изучила 17 известных метеорных потоков, связанных с долгопериодическими кометами. Используя данные о траекториях этих потоков, они создали «синтетические кометы» — модели, которые показывают возможное местоположение родительских объектов в космосе.

Затем они сравнили эти данные с реальным расположением комет в последний раз, когда те приближались к Солнцу. В большинстве случаев модель точно предсказала местоположение, скорость и направление движения комет. Это значит, что астрономы смогут использовать телескопы для их поиска задолго до того, как они приблизятся к Земле.

В дальнейшем команда планирует применить этот метод для изучения других 247 метеорных потоков, связанных с долгопериодическими кометами. Для этого они будут использовать данные астрономического проекта Survey of Space and Time, который начнет работу в ближайшие годы.

Ранее астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами