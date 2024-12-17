Ученые выяснили, как обнаружить комету до того, как она упадет на Землю

Исследователи из Северо-Аризонского университета разработали метод, позволяющий обнаружить кометы, которые не приближались к Земле более 200 лет. Основной принцип — поиск «следов» этих объектов, оставленных ими в виде метеорных потоков. Работа опубликована в журнале The Planetary Science Journal (PSJ).

Кометы с периодами обращения более 200 лет остаются практически невидимыми для ученых, пока не приближаются к Солнцу. Это создает риск столкновения с Землей, о котором может стать известно слишком поздно. Несмотря на крайне малую вероятность такого события, последствия даже от удара небольшой кометы могут быть катастрофическими — вплоть до нового ледникового периода.

Чтобы заранее выявить такие объекты, команда исследователей изучила 17 известных метеорных потоков, связанных с долгопериодическими кометами. Используя данные о траекториях этих потоков, они создали «синтетические кометы» — модели, которые показывают возможное местоположение родительских объектов в космосе.

Затем они сравнили эти данные с реальным расположением комет в последний раз, когда те приближались к Солнцу. В большинстве случаев модель точно предсказала местоположение, скорость и направление движения комет. Это значит, что астрономы смогут использовать телескопы для их поиска задолго до того, как они приблизятся к Земле.

В дальнейшем команда планирует применить этот метод для изучения других 247 метеорных потоков, связанных с долгопериодическими кометами. Для этого они будут использовать данные астрономического проекта Survey of Space and Time, который начнет работу в ближайшие годы.

Ранее астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу.