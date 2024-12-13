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Ученые раскрыли тайну формирования больших галактик

Nature: звездная пыль помогла изучить формирование эллиптических галактик

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NASA/ESA/Hubble Heritage Team/AURA/B. Whitmore et al.

Астрофизики выяснили как формируются массивные эллиптические галактики, составляющие значительную часть Вселенной. Работа опубликована в журнале Nature.

Спиральные галактики, такие как Млечный Путь, имеют вращающиеся диски, богаты газом и продолжают формировать звезды. Эллиптические галактики же имеют сферическую форму, почти не производят новых звезд и в основном состоят из тех, которые сформировались более 10 миллиардов лет назад.

Образование эллиптических галактик было трудно объяснить с точки зрения существующих моделей космологии. Эти галактики формировались в эпоху, когда звездообразование происходило в больших вращающихся дисках, и оставалось неясным, как они приобрели свою сферическую форму.

В новом исследовании ученые проанализировали данные обсерватории ALMA о распределении пыли более чем в 100 далеких галактиках, сформированных во времена ранней Вселенной. Пыль являлась индикатором наличия газа, необходимого для рождения звезд. Результаты показали, что ее распределение в этих галактиках чрезвычайно компактное. А анализ трехмерной геометрии пылевых областей доказал, что эти галактики имеют сферическую форму, напоминающую современные эллиптические галактики.

Ученые установили, что такая форма связана со столкновениями и слияниями галактик друг с другом, которые сжимают газ и пыль в компактные ядра. Такие процессы были обычным явлением в ранней Вселенной, что и объясняет образование эллиптических галактик.

Открытие может стать важным шагом в понимании эволюции галактик и процессов, формирующих структуру современной Вселенной.

Ранее астрономы обнаружили неизвестный объект рядом с черной дырой.

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