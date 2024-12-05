Найдена связь между депрессией и сердечными заболеваниями у женщин

Ученые из Института молекулярных наук Университета Квинсленда обнаружили, что у женщин с высоким генетическим риском развития депрессии также повышена вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже при отсутствии выраженных проблем с психикой. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

В исследовании приняли участие около 300 тысяч добровольцев обоих полов. В рамках работы были собраны сведения о психическом и физическом здоровье участников, а также образцы биоматериала для генетического анализа.

Результаты показали, что у женщин связь между генетической предрасположенностью к депрессии и заболеваниями сердца была значительно выражена сильнее, чем у мужчин. Причем сердечно-сосудистые заболевания развивались даже у тех женщин, которые никогда не страдали депрессией и не принимали лекарства для ее лечения.

Кроме того, исследование выявило, что женщины, независимо от того, находились ли они в пременопаузе или постменопаузе, имели повышенный риск развития ишемической болезни сердца, связанной с сужением кровеносных сосудов из-за образования бляшек.

Ученые также подчеркнули, что различия в риске развития болезней сердца между мужчинами и женщинами нельзя было объяснить традиционными факторами риска, такими как индекс массы тела, курение, повышенное давление или высокий уровень холестерина.

Ранее был назван препарат, повышающий риск инфаркта у женщин в два раза.