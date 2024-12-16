Ученые раскрыли секрет миграции раковых клеток в организме

Ученые из Шеффилдского университета установили, что раковые клетки могут перемещаться по организму, «прогрызая» себе путь через тканевый матрикс — своеобразный каркас, поддерживающий органы и ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Рак остается одной из главных проблем здравоохранения. Это заболевание так или иначе затрагивает почти половину населения планеты. Несмотря на значительные успехи в лечении, метастазирование — процесс, при котором раковые клетки распространяются в другие части тела — остается главной причиной смертности от рака. В связи с этим ученые активно ищут пути для предотвращения распространения метастаз.

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, сосредоточилось на изучении того, как раковые клетки из опухолей молочной железы, яичников и поджелудочной железы преодолевают барьер тканевого матрикса — структуры, поддерживающей ткани и органы. Ученые выяснили, что раковые клетки «прогрызают» матрикс, что позволяет им покидать исходную опухоль и распространяться по организму.

Используя передовые 3D-лабораторные модели, которые имитируют реальные опухоли, исследователи выявили молекулы, которые помогают раковым клеткам разрушать матрикс и двигаться по организму. Когда эти молекулы были заблокированы, способность клеток мигрировать и вторгаться в окружающие ткани значительно снижалась.

Одной из ключевых молекул, вовлеченных в этот процесс, стал a2b1-интегрин. Этот белок клеточной поверхности играет центральную роль во взаимодействии клеток с внеклеточным матриксом и передаче клеточных сигналов, которые регулируют движение клеток и их способность к распространению.

Блокирование a2b1-интегрина, по мнению ученых, может стать новым направлением для разработки терапевтических методов, направленных на замедление или остановку метастазирования рака, особенно рака молочной и поджелудочной железы.

Ранее был найден способ полностью уничтожить раковые опухоли в легких и кишечнике.