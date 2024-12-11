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Найден способ полностью уничтожить раковые опухоли в легких и кишечнике

UCSF: новое антитело полностью уничтожает раковые клетки в ходе радиотерапии

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Freepik.com

Американские ученые создали особое антитело, способное избирательно соединяться с опухолевыми клетками в кишечнике и легких, доставляя в них атомы радиоактивных элементов. Об этом сообщается на сайте Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).

Профессор Калифорнийского университета Чарли Крейк и его команда несколько лет назад создали антитело, которое избирательно связывается с клетками опухолей в легких, прямой кишке, мочевом пузыре и других органах. Эти опухоли вырабатывают много белка K-Ras, который ускоряет размножение раковых клеток. Блокировка K-Ras с помощью антител замедляет рост опухолей, однако со временем эффективность антител снижается, и рак начинает расти вновь.

Для повышения эффективности терапии ученые модифицировали антитела, добавив к ним радиоактивные элементы, такие как лютеций-177 и актиний-225, которые используются в радиотерапии. Эксперименты на мышах с опухолями, содержащими мутации белка K-Ras, показали, что комбинированная терапия полностью уничтожает опухоли, при этом не вызывая значительного снижения веса или ухудшения физической активности животных.

По словам ученых, этот подход наносит «двойной удар» по опухоли, уничтожая злокачественные новообразования до того, как их клетки смогут выработать устойчивость к иммунотерапии или радиации. Исследователи отмечают, что отсутствие побочных эффектов связано с возможностью точно дозировать радиацию, что позволяет минимизировать ее воздействие на здоровые ткани.

Ранее ученые нашли способ предотвратить развитие рака крови.

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