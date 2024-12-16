Медик предупредила о повышенном риске заражения педикулезом зимой

Зимой риск заражения педикулезом среди детей значительно повышается. Дело в том, что шапки, пальто, расчески или праздничные костюмы выступают основными путями передачи паразитов. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Али Вурстер, медсестра из американской клиники Texas A&M Health.

Врач напомнила, что, вопреки распространенному мнению, вши не прыгают и не летают. Кроме того, люди с грязными или неопрятными волосами не рискуют заразиться педикулезом в большей степени — вшам легче закрепиться на чистых и рассыпчатых волосах.

Чаще всего вши распространяются среди детей школьного возраста через предметы одежды и гигиены. Чтобы предотвратить появление головных вшей, Вурстер рекомендует предупредить школьников не обмениваться одеждой, головными уборами или расческами. Также она советует избегать соприкосновений головами между детьми.

Одежду, постельное белье и другие тканевые изделия, которыми пользуются школьники, нужно регулярно стирать в горячей воде и сушить при высокой температуре. Нестираемые изделия, предположительно зараженные вшами (например, мягкие игрушки), следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить в течение двух недель. Дело в том, что взрослая вошь не может выживать вне головы человека более двух дней, а гнида — более десяти.

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