проект

>

Врач рассказала, когда обязательно нужно принимать хром

Врач Селезнева: при хроническом стрессе важно принимать добавки хрома

close
Shutterstock

Принимать хром полезно людям, которые испытывают повышенные физические нагрузки и сталкиваются с постоянным стрессом, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

«Также принимать хром нужно людям с однообразной диетой, тем, кто недостаточно употребляет продукты — источники хрома. К ним относятся рыба, мясные продукты, бобовые и яйца. Еще не помешает принимать этот микроэлемент людям с заболеваниями ЖКТ и хроническими инфекциями в анамнезе, а еще пациентам, принимающим мочегонные препараты», – рассказала врач.

Хром — микроэлемент, который входит в состав клеток всех органов и тканей организма человека. Он участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливает действие инсулина, помогает организму усваивать углеводы.

Рекомендуемая суточная норма потребления хрома составляет 35 мкг для мужчин и 25 мкг — для женщин.

«При недостатке хрома могут отмечаться некоторые неспецифические
симптомы. Среди них повышенная усталость, тревожность, депрессия, интенсивное выпадение волос и проблемы со сном. Понять, есть ли в организме недостаточность или дефицит хрома, можно с помощью анализа крови на этот микроэлемент», — отметила доктор.

Ранее в России создали новый анализ на маркеры рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами