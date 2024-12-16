Врач рассказала, когда обязательно нужно принимать хром

Принимать хром полезно людям, которые испытывают повышенные физические нагрузки и сталкиваются с постоянным стрессом, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

«Также принимать хром нужно людям с однообразной диетой, тем, кто недостаточно употребляет продукты — источники хрома. К ним относятся рыба, мясные продукты, бобовые и яйца. Еще не помешает принимать этот микроэлемент людям с заболеваниями ЖКТ и хроническими инфекциями в анамнезе, а еще пациентам, принимающим мочегонные препараты», – рассказала врач.

Хром — микроэлемент, который входит в состав клеток всех органов и тканей организма человека. Он участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливает действие инсулина, помогает организму усваивать углеводы.

Рекомендуемая суточная норма потребления хрома составляет 35 мкг для мужчин и 25 мкг — для женщин.

«При недостатке хрома могут отмечаться некоторые неспецифические

симптомы. Среди них повышенная усталость, тревожность, депрессия, интенсивное выпадение волос и проблемы со сном. Понять, есть ли в организме недостаточность или дефицит хрома, можно с помощью анализа крови на этот микроэлемент», — отметила доктор.

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