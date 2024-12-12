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Ученые раскрыли тайну огромной энергии космического излучения

AJL: магнитная турбулентность объясняет огромную энергию космического излучения

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ИЯИ РАН

Ученые из Колумбийского университета и Нью-Йоркского университета предложили новую теорию, объясняющую происхождение энергии сверхмощных космических лучей. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Ранее считалось, что энергия сверхмощного излучения возникает из-за ударных волн в экстремальных астрофизических процессах, например, при взрывах звезд. Однако новое исследование указывает, что источник энергии скорее всего связан с магнитной турбулентностью.

Магнитная турбулентность образуется, когда магнитные поля вблизи черных дыр и нейтронных звезд переплетаются и деформируются. Это приводит к быстрому ускорению частиц до энергий, которые на несколько порядков превышают те, что достигаются в земных ускорителях (таких как Большой адронный коллайдер).

Сверхмощные космические лучи в результате данного процесса достигают энергии, которая в 10 миллионов раз превышает максимальную энергию, генерируемую на Земле. А разница в энергии между излучением солнца и этими космическими лучами подобна разнице в весе между рисовым зерном и 500-тонным самолётом Airbus A380.

Исследование может стать важным шагом в разгадке природы космических лучей и открыть новые горизонты как в астрофизике, так и в физике частиц.

Ранее ученые обнаружили необычную находку в одной из спиральных галактик.

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