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Ученые обнаружили таинственные сигналы от одной из самых редких звезд в галактике

AJL: обнаружена одна из самых редких двойных звездных систем

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Depositphotos

Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали необычные радиоимпульсы, исходящие от одной из самых редких звезд в нашей галактике. Оказалось, что источником этих сигналов является двойная звездная система из красного и белого карликов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Сигналы, получившие название GLEAM-X J0704-37, были обнаружены астрономами в архивных данных телескопа Murchison Widefield Array. Они представляют собой радиоимпульсы длительностью от 30 до 60 секунд, повторяющиеся каждые 2,9 часа.

Используя телескоп MeerKAT в Южной Африке, ученые смогли уточнить местоположение источника сигналов и выяснили, что он исходит от красного карлика. Анализ спектра показал, что звезда, вероятно, взаимодействует с белым карликом. Эта пара звезд создает мощные радиоизлучения, которые и фиксируются телескопами на Земле.

Белые карлики, остатки звёзд, которые завершили свой жизненный цикл, обладают высокой плотностью и мощными магнитными полями. В данном случае взаимодействие белого и красного карлика приводит к выбросам радиоволн. Если гипотеза подтвердится, GLEAM-X J0704-37 станет одной из немногих известных систем карликов-пульсаров.

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