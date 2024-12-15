Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» рассекретил документы о миссиях межпланетных станций «Вега»

«Роскосмос» рассекретил программу исследований станций «Вега» Венеры и Галлеи

close
Телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Госкорпорация «Роскосмос» к 40-летию запуска автоматических межпланетных станций «Вега» рассекретила документы о программе исследований Венеры и кометы Галлея. Эти документы были размещены на сайте корпорации к 40-летию запуска станций.

Запуск аппарата «Вега-1» был осуществлен в 1984 году. 15 декабря с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-К» с межпланетной станцией «Вега-1», а через шесть дней была запущена «Вега-2».

Научный комплекс разрабатывался при участии широкой международной кооперации — специалистами Советского Союза, Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии и Франции. Станции были полностью идентичны и состояли из двух частей: пролетного и спускаемого аппарата.

Путь к Венере до запусков станций был уже изучен ранее запущенными советскими аппаратами, поэтому полет обеих станций «Вега» проходил практически без осложнений. На трассе их перелета изучались свойства межпланетного пространства.

В составе спускаемого аппарата впервые был применен аэростатный зонд для длительного исследования облачного слоя атмосферы Венеры. После прилета к Венере и высадки спускаемого аппарата обе станции были направлены к комете Галлея, сближение с ее ядром произошло в марте 1986 года.

Продолжительность перелета от Земли к Венере составила для станции «Вега-1» 178 суток, а для «Веги-2» — 176 суток.

Проект «Вега» стал триумфом отечественной науки и международного сотрудничества в космических исследованиях, подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее кабмин одобрил переговоры «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах на МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами