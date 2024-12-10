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Древнейший кратер на Луне оказался совсем не таким, как предполагали ученые

EPSL: самый древний кратер Луны оказался более круглым, чем считалось ранее

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Chen Yang

Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, показавшее, что древнейший и самый крупный видимый кратер Луны — бассейн Южный полюс — Эйткен возрастом около 4 миллиардов лет, имеет более круглую форму, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Ранее считалось, что бассейн образовался в результате удара под острым углом, что привело бы к вытянутой эллиптической форме кратера. Однако новое исследование доказывает, что удар произошел под более вертикальным углом, сделав форму кратера более круглой. Это означает, что обломки породы из недр Луны распределены более равномерно, и открывает уникальные возможности для изучения древних пород из мантии и коры Луны.

«Наши результаты могут сыграть ключевую роль в понимании эволюции Луны и всей Солнечной системы,» — сообщил ведущий автор исследования профессор Ханнес Бернхардт.

Недавние данные индийского аппарата Chandrayaan-3 обнаружили минералы, предположительно связанные с материалами мантии, вблизи Южного полюса Луны, что также согласуется с теорией о вертикальном ударе.

Открытие может изменить представления о ранней истории Луны и повлиять на планирование будущих лунных миссий.

Ранее ученые предупредили о приближении «боевой зоны» солнечной активности.

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