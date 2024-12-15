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Ученые обнаружили неизвестные ранее горы и холмы на морском дне

Science: тысячи ранее неизвестных подводных гор и холмов обнаружены на дне океана

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unsplash.com

Данные с космического спутника SWOT позволили ученым Института океанографии Скриппса создать наиболее детальную карту дна океана. На ней исследователи обнаружили более 200 тысяч подводных гор и холмов, ранее недоступных для наблюдения. Работа опубликована в журнале Science.

SWOT, разработанный NASA и французским космическим агентством CNES, использует инновационный подход для измерения рельефа океанского дна. Вместо традиционных методов звуковой навигации, спутник фиксирует небольшие изменения уровня воды, вызванные гравитационным воздействием подводных объектов. Эти изменения дали ученым новые данные о топографии морского дна.

«Масштаб открытий впечатляет, — сообщил морской геофизик профессор Яо Юй, один из авторов исследования. — Мы теперь видим детали, которые ранее увидеть было невозможно».

Ученым удалось зафиксировать множество абиотических холмов. Эти структуры покрывают около 70% морского дна и формируются в зонах срединно-океанических хребтов, где магма вырывается на поверхность, создавая новые участки океанической коры. Также SWOT обнаружил тысячи подводных гор, высота которых достигает 450 метров. Они играют важную роль в циркуляции океанических течений и поднятии питательных веществ к поверхности. В отдаленных и ранее малоизученных районах, таких как Антарктика и канадская Арктика, исследователи также зафиксировали необычные структуры, связанные с древними процессами разломов и движением плит.

В будущем ученые планируют улучшить карту, используя искусственный интеллект для анализа данных спутника и их корреляции с существующими данными сонаров.

«Мы только начинаем осознавать весь потенциал этой технологии», — добавил профессор Юй.

Открытие обещает ускорить изучение процессов тектоники плит и океанических течений, а также в обеспечении безопасности подводных судов.

Ранее ученые обнаружили странного горбатого кита, проплывшего более 13 тысяч километров.

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