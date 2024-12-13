В Китае обнаружили восьмитысячелетние детские кости с насечками

Ученые из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань обнаружили уникальные останки ребенка, который жил около шести тысяч лет до нашей эры. Особое внимание археологов привлекли отметины на костях ног, оставленные неизвестными инструментами. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Фрагменты скелета были найдены на территории памятника Цзяху, принадлежащего к раннему неолиту культуры Пэйлиган. Ученые определили, что ребенок ушел из жизни в возрасте восьми-десяти лет. Лабораторные исследования показали, что он страдал от нескольких заболеваний, включая серьезные воспалительные процессы, о чем свидетельствуют изменения в структуре костной ткани.

Особое внимание ученых привлекли следы на костях ног, оставленные неизвестными инструментами. Эти повреждения, обнаруженные сразу в шести местах, остаются загадкой. Одна из версий предполагает, что они могут быть связаны с ритуальными практиками или медицинскими манипуляциями того времени.

Памятник Цзяху был найден в 1962 году. Он остается одним из важнейших археологических объектов в Китае. На его территории ранее были обнаружены останки жилищ, хозяйственные ямы, захоронения и тысячи артефактов. Среди находок — костяные флейты, керамика с остатками древнего напитка и шелковые изделия.

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