Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае обнаружили восьмитысячелетние детские кости с насечками

IJО: в Китае нашли восьмитысячелетние детские кости с насечками от инструментов

close
Depositphotos

Ученые из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань обнаружили уникальные останки ребенка, который жил около шести тысяч лет до нашей эры. Особое внимание археологов привлекли отметины на костях ног, оставленные неизвестными инструментами. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Фрагменты скелета были найдены на территории памятника Цзяху, принадлежащего к раннему неолиту культуры Пэйлиган. Ученые определили, что ребенок ушел из жизни в возрасте восьми-десяти лет. Лабораторные исследования показали, что он страдал от нескольких заболеваний, включая серьезные воспалительные процессы, о чем свидетельствуют изменения в структуре костной ткани.

Особое внимание ученых привлекли следы на костях ног, оставленные неизвестными инструментами. Эти повреждения, обнаруженные сразу в шести местах, остаются загадкой. Одна из версий предполагает, что они могут быть связаны с ритуальными практиками или медицинскими манипуляциями того времени.

Памятник Цзяху был найден в 1962 году. Он остается одним из важнейших археологических объектов в Китае. На его территории ранее были обнаружены останки жилищ, хозяйственные ямы, захоронения и тысячи артефактов. Среди находок — костяные флейты, керамика с остатками древнего напитка и шелковые изделия.

Ранее ученые определили авторов загадочной наскальной живописи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами