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Ученые определили авторов загадочной наскальной живописи

Science: загадочная наскальная живопись оказалась создана детьми

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Izzy Wisher/Government of Cantabria

Археологи из Университета Орхуса нашли в Испании наскальную «галерею» детских каракулей. Работа опубликована в журнале Science.

14 тысяч лет назад в испанской пещере Лас-Монедас взрослые охотники-собиратели создавали впечатляющие изображения оленей, бизонов и других животных ледникового периода. Однако рядом, на уровне глаз малышей, нашли менее искусные, но не менее интересные рисунки — каракули, предположительно сделанные детьми в возрасте от 3 до 6 лет.

Ранее считалось, что участие детей в создании наскального искусства было пассивным. Взрослые направляли их пальцы или держали их руки на стенах, чтобы сделать трафареты, а сами дети ничего не делали. Но руководитель исследования профессор Иззи Уишер утверждает обратное: «Эти рисунки доказывают, что дети были не просто пассивными наблюдателями. Они занимались своим собственным творчеством».

Команда Уишер изучила изображения с помощью 3D-сканирования, чтобы определить, как и с каким усилием дети наносили линии на поверхность скалы. Сравнив полученные данные с рисунками современных детей, ученые установили, что стиль соответствует возрастным этапам развития моторики. Каракули младших детей представляют собой беспорядочные круги и линии, в то время как старшие добавляли более сложные элементы, такие как углы и фигуры.

Исследователи полагают, что дети действовали в условиях близости к взрослым, которые освещали пещеру факелами или кострами.

Находка подчеркивает значимость детей в древних сообществах, которые до сих пор редко фигурировали в исследованиях древних людей. Ученые надеются, что их методика поможет выделять детские рисунки в других пещерах и даст новый взгляд на развитие творчества в доисторических культурах.

Ранее ученые выяснили, что первый крупный технологический скачок произошел 900 тысяч лет назад.

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