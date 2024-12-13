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Ученые выяснили, как именно тренировки продлевают молодость

Biology: силовые тренировки продлевают молодость, удлиняя теломеры

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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Бригама Янга установили, что каждые десять минут силовых тренировок в неделю приводят к небольшому удлинению теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, укорочение которых связано с биологическим старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа состояния здоровья и образа жизни 4900 мужчин и женщин. Результаты показали, что даже десять минут физической активности способны несколько удлинить теломеры.

Также выяснилось, что биологический возраст людей, тренирующихся по 90 минут в неделю, был на четыре года меньше, чем у тех, кто не занимался спортом. Тренировки три раза в неделю по часу могли отсрочить биологическое старение на целых восемь лет. При этом такой эффект проявлялся у всех людей, независимо от пола, возраста или веса.

На биологическом уровне старение — это результат воздействия различных молекулярных и клеточных повреждений, которые накапливаются с течением времени. В отличие от паспортного возраста, отражающего количество фактически прожитых лет, биологический возраст может рассказать о степени «изношенности» организма.

Ученые отметили, что особенно полезными для здоровья являются силовые тренировки — упражнения с гантелями, штангой, тренажерами и собственным весом. Они не только укрепляют мышцы и связки, но и положительно влияют на костную ткань, обмен веществ, работу сердца, а также помогают бороться с болью в спине, ожирением и диабетом.

Ранее ученые выяснили, что спорт защищает от болезни Альцгеймера при «плохой» генетике.

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