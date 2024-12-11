В древнеегипетском храме нашли бюст, возможно изображающий Клеопатру

Международная группа археологов во время раскопок в Египте нашла небольшую статуэтку, предположительно изображающую лицо знаменитой египетской царицы Клеопатры VII. Об этом сообщает издание Live Science.

Небольшая белая мраморная статуя, изображающая женщину в царской короне, была обнаружена археологами на месте древнеегипетского города Тапосирис Магна под стеной храма. Статуя, которая легко помещается в ладони, может изображать Клеопатру VII, последнюю правительницу династии Птолемеев. Это предположение выдвинула Кэтлин Мартинес, возглавляющая египетско-доминиканскую археологическую экспедицию.

Однако данная интерпретация вызвала споры среди специалистов. Бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс сомневается, что статуя изображает именно Клеопатру. Он утверждает, что она относится к римскому периоду, а ее стиль, выполненный в римской манере, не соответствует традициям египетской художественной школы, характерным для времени правления Птолемеев.

Кроме того, археологи нашли и другие ценные артефакты, в том числе статую царя в традиционном египетском головном уборе «немес», 337 монет с изображением Клеопатры, масляные лампы, бронзовое кольцо, посвященное богине Хатхор, и амулет с надписью «Справедливость Ра восстала». Все эти предметы были частью церемониального клада, что может указывать на важность этого места в древности.

Ранее ученые обнаружили в Китае следы самого древнего пива в Восточной Азии.