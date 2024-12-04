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В слюне пиявки обнаружен новый белок, эффективный при борьбе с тромбозами

МФТИ: недавно обнаруженный в слюне пиявки белок в семь раз лучше разжижает кровь

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Ученые из МФТИ и ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России расшифровали геном медицинской пиявки, а также детально изучили состав ее слюны. Они обнаружили ранее неизвестный белок, который может заменить препараты для лечения тромбоза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Сегодня известно несколько сотен видов пиявок, и только некоторых из них, в том числе вид Hirudo medicinalis, то есть медицинскую пиявку, можно использовать в лечебных целях. Во рту у медицинской пиявки до 400 зубов, а при укусе она выделяет секрет слюнных желез для разжижения крови. Он содержит вещества, которые помогают при гипертонии, тромбозах, гнойно-воспалительных и других заболеваниях.

Несмотря на длительную историю гирудотерапии, которая практикуется уже несколько тысячелетий, особенности применения пиявок до сих пор детально не изучены. В частности, идентифицированы не все белки, содержащиеся в слюне медицинской пиявки.

«В ходе исследований был обнаружен ранее неизвестный белок, состоящий из 162 аминокислот, причем 16 % из них представлены цистеином, что очень много. Данный белок значительно замедляет свертывание крови, поэтому мы назвали его цистеин-богатым антикоагулянтом медицинской пиявки», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера.

Антикоагулянтные свойства открытого белка исследовали с помощью трех стандартных анализов. Они показывают продолжительность протекания различных реакций в организме, приводящих к превращению крови из жидкости в плотный сгусток — тромб. Для сравнения, аналогичные эксперименты были выполнены с искусственным гирудином (давно известный белок-антикоагулянт, которые применяется сегодня в медицине) и контрольным образцом, то есть с плазмой крови без добавления антикоагулянтов.

Опыты показали, что новый белок замедляет процесс тромбообразования в 10 раз по сравнению с чистой кровью и в 2—7 раз при сопоставлении с пробой, содержащей искусственный гирудин.

Точный способ действия нового антикоагулянта пока до конца не изучен. Ученые показали, что он, как и искусственный гирудин, может подавлять один из ключевых ферментов свертывания крови — тромбин. Поскольку эффективность цистеин-богатого антикоагулянта намного выше, он, скорее всего, подавляет и активность других ферментов, отвечающих за этот процесс. Исследование поддержано грантом РНФ.

Ранее российские ученые нашли вещества, которые могут стать усилителями антибиотиков.

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