Врач рассказал, кому после родов легче сбросить вес

Тем, кто больше веса набрал во время беременности, потом труднее похудеть, рассказал «Газете.Ru» профессор, главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«Трудность потери избыточного веса после родов прямо пропорциональна его большому набору во время беременности. Это происходит по многим причинам. Одна из самых очевидных – необходимость прикладывать больше сил и времени на сжигание избытка жировой ткани», – рассказал врач.

Кроме того, у большинства женщин патологическая прибавка массы тела во время беременности сопровождается эндокринными нарушениями в виде гестационного сахарного диабета, который после родоразрешения может перейти в сахарный диабет второго типа. Это также затрудняет процесс снижения веса.

«Кроме того, после родов из-за постоянной заботы за маленьким ребенком у женщин остается меньше времени для более активных физических нагрузок. А в случае лишнего веса женщины испытывают большую физическую усталость и трудности с началом и поддержанием регулярных физических упражнений, которые необходимы для похудения», – отметил доктор.

По словам Тютюнника, современные клинические рекомендации по набору веса во время беременности схожи в большинстве стран.

«В основе всех этих рекомендаций – исходный индекс массы тела женщины до беременности. Например, при недостаточном показателе может быть рекомендован набор веса 12,5-18 кг за всю беременность. А при нормальной массе тела – 11,5-16 кг», – отметил профессор.

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