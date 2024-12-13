Геминиды вскоре выйдут на пик заметности

Метеорный поток года Геминиды, который является самым мощным и видимым, усилится до максимума в ночь на субботу, 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с). <...> Условия наблюдения Геминид в 2024 году неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15 декабря) существенно помешает наблюдению метеоров. В ночь на субботу она будет полной на 96%», — рассказали в планетарии.

Геминиды являются самым заметным для невооруженного глаза на Земле метеорным потоком — за час на чистом звездном небе можно увидеть до 120 вспышек. Геминиды наблюдаются с 4 по 17 декабря — а пик активности ожидается в 04:00 по Московскому времени 14 декабря.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов заявил, что россияне смогут увидеть пик метеорного потока Геминиды в ночь на 14 декабря в городах с ярким освещением.

Ранее над Антальей пролетел «крупный метеор».