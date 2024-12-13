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Ученые создали электронные устройства, работающие от тепла человеческого тела

Science: новое устройство способно преобразовывать тепло человеческого тела в электроэнергию

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AI-generated/Queensland University of Technology

Ученые из Квинслендского технологического университета разработали гибкую ультратонкую пленку, которая способна преобразовывать тепло человеческого тела в электроэнергию. Работа опубликована в журнале Science.

Большинство исследований термоэлектрических материалов сосредоточено на висмут-теллуриде благодаря его высокой эффективности в преобразовании тепла в электричество. Однако традиционные методы производства термоэлектрических устройств сталкиваются с рядом проблем: высокой стоимостью, сложностью изготовления и ограниченной гибкостью.

В рамках нового подхода команда применила технологию, позволяющую создать однородный слой висмут-теллуридных нанокристаллов. Используя метод 3D-печати, исследователи смогли создать пленку размером с лист A4, которая сочетает в себе высокую производительность и низкую стоимость.

Устройство превращают разницу температур между телом и окружающим воздухом в электричество. Гибкая структура позволяет использовать ее как на коже, так и в носимых устройствах, например, фитнес-браслетах.

«Нам удалось создать устойчивый источник энергии для носимых устройств и эффективный метод охлаждения микрочипов. Она также открывает возможности для разработки персональных систем теплового управления, таких как портативные кондиционеры», — сообщил профессор Чжи-Ган Чен, руководитель исследования.

Технология также может применяться с другими материалами, например, селенидом серебра, который еще дешевле и экологичнее.

Ранее ученые создали сверхкомпактное устройство для управления светом.

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