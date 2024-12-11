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Ученые создали сверхкомпактное устройство для управления светом

NC: новое сверхкомпактное устройство генерирует сложные световые структуры

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Yuan Meng, Tiantian He, Yijie Shen, Qirong Xiao

Китайские ученые создали гибкое устройство на основе метаволокна, которое может генерировать оптические скирмионы — топологически сложные структуры света с уникальными характеристиками. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NC).

Скирмионы — это сложные «вихревые» структуры, которые могут возникать как в магнитных материалах, так и в световых полях. Они устойчивы к внешним воздействиям, что делает их перспективными для использования в высокотехнологичных устройствах.

Новая разработка, названная метаволокном, представляет собой миниатюрное оптическое волокно с наноструктурами на конце, которые позволяют создавать особые формы света. Ученые научились контролировать направление «вихрей» этого света, создавая скирмионы с заданными свойствами.

По словам исследователей, их работа не просто шаг вперед в области нанофотоники, а новая глава в изучении света.

«Наше метаволокно позволяет создавать сложные структуры света с беспрецедентным контролем их характеристик. Это открывает путь к развитию новых технологий в науке и промышленности», — отметил профессор Тяньтянь Хэ, ведущий автор исследования.

Открытие может стать новым шагом в создании оптических устройств будущего и повышении их эффективности.

Ранее ученые открыли новый вид электрического поля для квантовых вычислений.

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