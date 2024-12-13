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Вода помогла увеличить срок службы аккумуляторов на 750%

Advanced Materials: вода продлила срок службы литий-металлических аккумуляторов

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Исследователи из Корейского передового института науки и технологий сделали прорыв в увеличении срока службы литий-металлических аккумуляторов, который возрос примерно на 750% благодаря использованию экологически безопасной технологии на основе воды. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

Литий-металлические аккумуляторы считаются перспективными для технологий будущего, но их использование ограничивается коротким сроком службы и высоким риском возгораний. Ученые предложили новую методику для решения этих проблем.

Команда профессора Иль-Ду Кима разработала защитный слой из полых нановолокон, изготовленных особым методом. Материалом послужила гуаровая камедь, получаемая из растений, а растворителем — обычная вода.

Нановолоконный слой выполняет двойную функцию: предотвращает накопление литиевых ионов на поверхности металла и обеспечивает контроль обратимых реакций между электролитом и анодом. Полые волокна также предотвращают рост дендритов — ветвистых структур, которые сокращают срок службы аккумуляторов и повышают риск возгорания. Кроме того, материал полностью разлагается в почве в течение месяца, что делает его экологически безопасным как в производстве, так и при утилизации.

Испытания показали, что аккумуляторы с новым защитным слоем сохраняют 93.3% емкости после 300 циклов зарядки и разрядки, что на 750% выше по сравнению с обычными аккумуляторами.

Открытие может стать важным шагом в создании долговечных, мощных и экологичных источников энергии.

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