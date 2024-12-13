Ученые увидели, как микробы вырабатывают антибиотики

Исследователи из Университета Макгилла изучили, как микробы создают антибиотики.Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые получили уникальные изображения молекулярной «машины» внутри микробов, известной как нерибосомная пептидная синтетаза. Она производит важнейшие соединения для медицины, включая антибиотики, препараты против рака и иммунодепрессанты, применяемые, например, при трансплантации органов.

Основным достижением стало получение снимка синтетазы в момент создания антибиотиков, что потребовало более пятнадцати лет исследований. Ученым также удалось получить детализированные фотографии промежуточных кристаллических структур,образующихся в процессе. Они помогут лучше понять механизм работы молекулярной машины .

«Эти молекулярные устройства открывают путь к созданию новых молекул, которые могут справляться с разными медицинскими проблемами — от борьбы с антибиотикорезистентностью до лечения рака или предотвращения будущих вирусных пандемий», — отметил Мартин Шмейнг, ведущий автор исследования.

В дальнейших планах ученых разобраться, как нерибосомная пептидная синтетаза строит более сложные структуры, что в будущем может привести к разработке лекарств нового поколения.

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