В России создали «искусственную кожу», которая заживляет раны и растворяется

В Сеченовском Университете создали прототип «искусственной кожи» на основе коллагена для лечения ран и ожогов. Он защищает поверхность раны от инфекций и стимулирует рост новых клеток, а по мере восстановления кожного покрова бесследно деградирует, замещаясь собственными тканями организма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

Сегодня при ожогах и масштабных поражениях кожи биополимеры заменяют марлевые повязки. Они защищают ткани от инфекций, обеспечивают доступ кислорода и удерживают влагу, способствуя заживлению. Однако большинство таких покрытий не деградируют, требуя удаления и повторного травмирования тканей. Биодеградируемые варианты дороги и сложны в производстве и могут вызвать инфекции.

Ученые разработали недорогую и эффективную технологию производства раневого покрытия на основе коллагена, в которое может быть также добавлен природный белок — лактоферрин. По мере рассасывания покрытия лактоферрин постепенно высвобождается — он защищает рану от инфицирования, а также регулирует воспалительный ответ организма, ускоряя заживление.

Ученые протестировали новые покрытия на свиньях с длительно незаживающими (более месяца) ранами. Признаки заживления появились уже на третий день, а к 21 дню рана была уже полностью покрыта свежим эпителием.

«Коллаген отлично встраивается в раневое ложе. Он формирует для клеток естественную микросреду, которая способствует их активной пролиферации. Кроме того, в отличие от других материалов, коллаген не обладает иммуногенностью — то есть он не вызовет дополнительного воспаления, организм не попытается его отторгнуть, как инородное тело. Все это благоприятно сказывается на процессе регенерации. Лактоферрин обеспечивает дополнительную защиту от бактерий и, в отличие от антибиотиков, к нему не формируется устойчивость», — рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.

Сначала новое раневое покрытие будет применяться для задач ветеринарии, но в течение двух лет оно будет запущено в производство для медицинского применения. Его можно будет использовать для лечения не только ожоговых повреждений, но также и хронических длительно незаживающих ран, пролежней и язв, в том числе, при сахарном диабете.

Работа ведется в рамках программы «Приоритет 2030».

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