Природные силы Земли могут спасти ледники Антарктиды от таяния, выяснили ученые

Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что естественные силы Земли могут существенно снизить повышение уровня моря при условии сокращения парниковых выбросов в ближайшие десятилетия. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Специалисты сфокусировались на Антарктическом регионе и взаимодействии полярного ледяного щита с землей под ним.

По мере таяния льда вес щита уменьшается, заставляя землю под ним подниматься.

Если выбросы быстро сократятся, ограничивая глобальное потепление, подъем ледников может действовать как естественный тормоз для потери ледяной массы, замедляя ее скольжение в океан. Как показал анализ, такая динамика может снизить вклад Антарктиды в повышение уровня моря на 40%, отметили ученые.

«Исследование знаменует собой прорыв в нашей способности лучше прогнозировать воздействие изменения климата на повышение уровня моря и разрабатывать эффективную политику в области охраны окружающей среды», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые выяснили, как климатический феномен Эль-Ниньо влияет на льды Антарктиды.