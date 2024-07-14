Ученые раскрыли влияние феномена Эль-Ниньо на ледяной щит Антарктиды

Канадские ученые из Университета Монаша раскрыли воздействие климатических явлений Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК) и Южный кольцевой режим (ЮКР) на Антарктический ледяной щит. Оказалось, что оба процесса связаны с накоплением снега и поверхностным таянием в Антарктиде. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

ЮКР представляет собой смещение западных ветров с севера на юг в Южном полушарии. Режим имеет три фазы — положительную, нейтральную и отрицательную. Они влияют на осадки, снегопады и температуру во всем регионе, включая Австралию и Антарктику.

Отрицательный ЮКР означает, что ветры в Антарктиде дуют севернее и слабее, что приводит к большему таянию ледяного покрова. Положительная фаза связана с более сильными и южными ветрами, защищающими льды от растопления.

Ученые также выяснили, что события цикла Эль-Ниньо по-разному влияют на характер снегопадов в Антарктиде. ЭНЮК можно разделить на два типа: центрально-тихоокеанское и восточно-тихоокеанское Эль-Ниньо, которые соответствуют районам Тихого океана с самой высокой температурой поверхности океана.

Когда ЭНЮК проявляется в центральной части Тихого океана, накопление снега увеличивается на западе Антарктике и уменьшается на юге. Когда Эль-Ниньо затрагивает восток Тихого океана, на Южном полюсе наблюдаются аналогичные эффекты, но в меньшей степени.

«В других частях Антарктиды, таких как Земля Королевы Мод и Земля Уилкса, тип Эль-Ниньо влияет на накопление снега по-разному. Эти результаты помогают нам лучше прогнозировать характер снегопадов по всей Антарктиде, чтобы понять ее текущее состояние баланса и будущий вклад в повышение уровня моря», — уточнила ведущий автор исследования, Джессика Мача.

Ранее ученые предупредили о риске необратимого таяния огромного ледника на Аляске.