Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли влияние феномена Эль-Ниньо на ледяной щит Антарктиды

GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Канадские ученые из Университета Монаша раскрыли воздействие климатических явлений Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК) и Южный кольцевой режим (ЮКР) на Антарктический ледяной щит. Оказалось, что оба процесса связаны с накоплением снега и поверхностным таянием в Антарктиде. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

ЮКР представляет собой смещение западных ветров с севера на юг в Южном полушарии. Режим имеет три фазы — положительную, нейтральную и отрицательную. Они влияют на осадки, снегопады и температуру во всем регионе, включая Австралию и Антарктику.

Отрицательный ЮКР означает, что ветры в Антарктиде дуют севернее и слабее, что приводит к большему таянию ледяного покрова. Положительная фаза связана с более сильными и южными ветрами, защищающими льды от растопления.

Ученые также выяснили, что события цикла Эль-Ниньо по-разному влияют на характер снегопадов в Антарктиде. ЭНЮК можно разделить на два типа: центрально-тихоокеанское и восточно-тихоокеанское Эль-Ниньо, которые соответствуют районам Тихого океана с самой высокой температурой поверхности океана.

Когда ЭНЮК проявляется в центральной части Тихого океана, накопление снега увеличивается на западе Антарктике и уменьшается на юге. Когда Эль-Ниньо затрагивает восток Тихого океана, на Южном полюсе наблюдаются аналогичные эффекты, но в меньшей степени.

«В других частях Антарктиды, таких как Земля Королевы Мод и Земля Уилкса, тип Эль-Ниньо влияет на накопление снега по-разному. Эти результаты помогают нам лучше прогнозировать характер снегопадов по всей Антарктиде, чтобы понять ее текущее состояние баланса и будущий вклад в повышение уровня моря», — уточнила ведущий автор исследования, Джессика Мача.

Ранее ученые предупредили о риске необратимого таяния огромного ледника на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами