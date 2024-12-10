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Ученые создали новый лазер

Nature Communications: создан первый в мире лазер на основе кремния

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Международная группа ученых разработала первый в мире непрерывно работающий полупроводниковый лазер на основе кремния. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи продемонстрировали непрерывную работу лазера, который состоит из ультратонких слоев кремний-германиево-оловянного и германиево-оловянного сплава. В отличие от предыдущих германий-оловянных лазеров, требующих высоких затрат энергии, новое устройство работает при токе всего в 5 миллиампер и напряжении 2 вольта. Это сопоставимо с энергопотреблением светодиода.

Благодаря особой кольцевой структуре, лазер потребляет минимальную мощность и почти не выделяет тепла, что обеспечивает его стабильную работу при температуре до 90 кельвинов (−183,15°C). Он был выращен на стандартных кремниевых подложках, которые используются в транзисторах, и стал первым в мире лазером, работающим на элементах IV группы периодической системы химических элементов.

Работа открывает путь к созданию новых электронных устройств с использованием кремниевой фотоники.

Ранее ученые создали новую квантовую систему на основе лазеров.

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