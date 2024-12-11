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Ученые обнаружили необычную находку в одной из спиральных галактик

arXiv: в галактике NGC 4303 обнаружен плотный молекулярный газ

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NASA

Международная команда астрономов обнаружила в центре галактики NGC 4303 плотный молекулярный газ и газопылевой диск. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Спиральная галактика NGC 4303 находится в скоплении Девы на расстоянии около 52 миллионов световых лет от Земли. Она выделяется активным звездообразованием и аномально большим количеством нейтрального водорода. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра массой около пяти миллионов масс Солнца.

Исследовав центральную область галактики, ученые обнаружили плотный молекулярный газ. По оценкам ученых, его масса составляет около 47 миллионов масс Солнца.

Также астрономы обнаружили газопылевой диск — облако из пыли и газа вокруг центра галактики. Он имеет наклон примерно в 67 градусов и выделяет огромное количество энергии. Благодаря этому галактика имеет огромную скорость звездообразования — около шести солнечных масс в год.

Ученые считают, что излучение центральной области галактики связано как с активным звездообразованием, так и с черной дырой, которая «питается» газом.

Галактика NGC 4303 остается ценным объектом для дальнейших исследований, позволяя заглянуть в механизмы, которые формируют нашу Вселенную.

Ранее ученые выяснили, почему наша Вселенная идеально нам подходит.

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