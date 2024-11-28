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Названы продукты, повышающие риск развития псориаза

JAMA: фастфуд, хлопья и сладости могут спровоцировать псориаз

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Global Look Press

Ученые из Больницы Анри Мондора (Франция) установили, что богатые сахаром, жирами и крахмалом фабричные продукты с высокой степенью переработки могут стать провокаторами псориаза. Результаты исследования опубликованы в JAMA Dermatology.

Ультра-обработанные продукты в основном состоят из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов. Такая пища содержит насыщенные жиры, крахмал, добавленные сахара и множество добавок, которые усиливают ее вкусовые качества и продлевают срок хранения. К ним относятся красители, эмульгаторы, ароматизаторы и стабилизаторы.

Примерами ультра-обработанных продуктов могут быть фастфуд, упакованная выпечка, сладкие хлопья, готовые к употреблению или разогреву продукты, а также мясное ассорти.

Активное потребление таких продуктов достоверно повышает риск развития различных патологий, таких как диабет второго типа, рак, сердечно-сосудистые заболевания и воспалительные заболевания кишечника. Чтобы выяснить, как такая пища влияет на здоровье кожи, ученые проанализировали данные 18 500 жителей Франции. Информацию о рационе и здоровье испытуемых собирали с конца 2021 по середину 2022 года.

В общей сложности 1825 человек страдали псориазом, а в 802 случаях заболевание считалось «активным». Анализ показал, что люди с обострениями псориаза на 36% чаще, чем здоровые участники, злоупотребляли ультра-обработанными продуктами. При этом такая связь сохранялась даже после учета других факторов, таких как потребление алкоголя, индекс массы тела и другие заболевания в анамнезе.

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