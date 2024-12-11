Ученые выяснили, что происходит в мозге при потере сознания

Ученые из Университета штата Пенсильвания установили, что в мозге есть три области, в которых наблюдаются кратковременные изменения активности в момент потери сознания. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Профессор Наньин Чжан, соавтор исследования, отметил, что ученые давно знают, что происходит с пациентами на молекулярном уровне при потере сознания. Однако при отслеживании того, как различные области мозга изменяют свою активность в ответ на анестезию, оставался ряд неясных моментов.

Для изучения этого процесса исследователи использовали комбинированный подход: электрофизиологические исследования и функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Измеряя электрическую активность в мозге крыс, они определили момент перехода от бодрствования к бессознательному состоянию. Эти данные затем наложили на карты активности мозга, полученные с помощью фМРТ.

Результаты показали, что три ключевые области мозга — медиальная префронтальная кора, гиппокамп и таламус — испытывают кратковременные изменения активности во время потери сознания.

Ранее ученые не могли точно определить, являются ли изменения активности в этих областях причиной или следствием потери сознания. Новое исследование предполагает, что потеря сознания может быть вызвана последовательными изменениями в этих областях, в то время как активность в других участках мозга может быть следствием, а не причиной этого состояния.

Ранее был создан новый способ оценки возраста мозга.