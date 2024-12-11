Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что происходит в мозге при потере сознания

AdvSci: при потере сознания в мозге меняется активность трех областей

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета штата Пенсильвания установили, что в мозге есть три области, в которых наблюдаются кратковременные изменения активности в момент потери сознания. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Профессор Наньин Чжан, соавтор исследования, отметил, что ученые давно знают, что происходит с пациентами на молекулярном уровне при потере сознания. Однако при отслеживании того, как различные области мозга изменяют свою активность в ответ на анестезию, оставался ряд неясных моментов.

Для изучения этого процесса исследователи использовали комбинированный подход: электрофизиологические исследования и функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Измеряя электрическую активность в мозге крыс, они определили момент перехода от бодрствования к бессознательному состоянию. Эти данные затем наложили на карты активности мозга, полученные с помощью фМРТ.

Результаты показали, что три ключевые области мозга — медиальная префронтальная кора, гиппокамп и таламус — испытывают кратковременные изменения активности во время потери сознания.

Ранее ученые не могли точно определить, являются ли изменения активности в этих областях причиной или следствием потери сознания. Новое исследование предполагает, что потеря сознания может быть вызвана последовательными изменениями в этих областях, в то время как активность в других участках мозга может быть следствием, а не причиной этого состояния.

Ранее был создан новый способ оценки возраста мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами