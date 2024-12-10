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Создан новый способ оценки возраста мозга

Nature Aging: 13 белков в крови выступают индикаторами старения мозга

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Эмори (США) выделили 13 белков крови, изменения в концентрации которых могут «рассказать» о темпах старения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В новом исследовании ученые проанализировали данные МРТ-сканирования мозга почти 11 тысяч взрослых участников проекта UK Biobank. Ранее большинство подобных исследований охватывало менее тысячи человек.

Команда ученых использовала данные 70% участников для обучения модели искусственного интеллекта (ИИ), которая предсказывала возраст на основе изображений мозга. Модель анализировала размер различных областей мозга и их взаимосвязь. Прогнозы ИИ оказались точными с погрешностью всего 2,7 года при применении к оставшимся 30% участников.

Далее исследователи использовали эту модель для анализа группы из почти 4700 человек с средним возрастом 63 года, изучая разницу между их фактическим возрастом и спрогнозированным алгоритмами возрастом мозга. Ученые объяснили, что большой разрыв между этими двумя цифрами говорит о когнитивном старении.

Участники исследования также сдали образцы крови, что позволило выявить 13 белков, уровень которых был связан с более выраженным разрывом в паспортном и когнитивном возрасте. Из них восемь белков были повышены, а пять — понижены у людей со стареющим мозгом. Эти белки, как показали дополнительные исследования, могут влиять на риск развития деменции и инсульта.

По словам ученых, результаты исследования расширяют представления о возможных биомаркерах, которые могут помочь в оценке и прогнозировании старения мозга и заболеваний, связанных с ним.

Ранее был раскрыт секрет большого размера человеческого мозга.

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