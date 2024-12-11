Астрономы разгадали загадку аномальных шаровых скоплений в одной из галактик

Американские астрономы при помощи телескопа Хаббл обнаружила необычную систему шаровых скоплений в ультрадиффузной галактике VCC 615, расположенной на расстоянии около 57,7 миллиона световых лет от Земли. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Шаровые скопления представляют собой плотные группы звезд, которые вращаются вокруг галактик. Изучение их свойств может предоставить ценную информацию о периодах активного формирования звезд в галактике и ее устройстве.

VCC 615 — ультрадиффузная галактика с радиусом около 7300 световых лет и массой в 73 миллиона масс Солнца. Ее слабая светимость и низкая плотность делают галактику уникальным объектом для исследований.

Для изучения VCC 615 астрономы использовали специальную камеру для обзоров на телескопе Хаббл. Они смогли найти 22 новых шаровых скопления и обнаружили компактное ядро галактики. Для части скоплений удалось определить радиусы — они составляют от 6,5 до 55,4 световых лет.

Теперь общее количество шаровых скоплений в VCC 615 составляет 25, что намного больше, чем обычно наблюдается в других карликовых галактиках с подобной светимостью.

Новые данные помогут лучше изучить эволюцию ультрадиффузных галактик и их роль в космологических процессах.

Ранее ученые обнаружили необычную находку в одной из спиральных галактик.