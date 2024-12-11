Названа продолжительность сна младенца, которая должна насторожить родителей

Слишком длительный сон ребенка первого месяца жизни, находящегося на грудном вскармливании, может свидетельствовать об угнетении нервной системы, рассказала «Газете.Ru» профессор РАН, профессор кафедры неонатологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Дегтярева.

«Существует миф, что новорожденный ребенок все время спит. Но это неправда. Средняя продолжительность сна младенца первых двух недель жизни, доношенного — около 16 часов. Это означает, что остальное время ребенок бодрствует. Он лежит с открытыми глазами. Так сказать, занимается первичным запечатлением: узнает и запоминает окружающие лица. Дети на самом деле уже в этом возрасте предпочитают лица другим зрительным стимулам, а речь человека — механическим звукам», — отметила врач.

Если ребенок не просыпается на кормление и спит от кормления до кормления, это должно насторожить родителей. В таком случае стоит обратиться к врачу.

«Иногда такие дети могут не просыпаться и не просить еду. Это говорит нам про задержку психического развития или про угнетение нервной системы, в том числе, возможно связанное с врожденными нарушениями обмена веществ, когда по мере того как ребенок получает питательный субстрат, в том числе и мамино молоко, накапливаются токсические для мозга продукты обмена», — заявила доктор.

Но родителей часто беспокоит не это, а вздрагивание во время сна и движение глаз. Это, по словам врача, является нормой.

«Большую часть сна младенец проводит в фазе сна с быстрым движением глазных яблок. Могут подергиваться пальцы, стопы, происходят летучие вздрагивания. Родителей это очень часто пугает. Бывают ситуации, когда эти вздрагивания ошибочно трактуются как судороги. Когда вы видите, что ребенок спит и во сне дрожат руки, губы, подергивается угол рта, как-то веки вздрагивают, первый совет, который мы всегда даем: разбудите, и все подергивания моментально прекратятся. Это состояние называется «доброкачественный младенческий миоклонус сна». Это пройдет по мере роста ребенка и созревания», — заключила профессор.

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