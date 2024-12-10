Названо количество энергетиков, которое можно выпивать в день

В день можно выпивать только 250 мл энергетика, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

«Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки. Кроме того, ни в коем случае не совмещать прием энергетика и физические нагрузки, так как это огромная нагрузка на сердце. Также не нужно их пить вместе с кофе, зеленым или черным чаем — из-за переизбытка кофеина это тоже может привести к проблемам с сердцем. В период беременности и лактации пить их тоже нельзя. И важно помнить, что после окончания действия энергетика нужно выспаться. Энергетик истощает собственные запасы энергии, а не приносит дополнительные силы», — рассказала врач.

Так, в неделю можно употреблять не более двух-трех энергетиков, так как после этого нужно давать организму время для восстановления ресурсов.

«Энергетик увеличивает сердцебиение и повышает артериальное давление. И в зависимости от количества выпитого энергетика эффект усиливается. Известны факты инфаркта миокарда на фоне приема энергетиков, поэтому он категорически противопоказан людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Кроме того, частое употребление кофеина истощает водно-солевой баланс, что в свою очередь вызывает повышенное мочеиспускание и выводит необходимые человеку соли», — заключила врач.

Ранее врач назвала семь неожиданных ранних признаков диабета.