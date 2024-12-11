Стало известно, чем опасен высокий уровень железа в мозге

Ученые из Университета Кентукки обнаружили, что снижение уровня железа в мозге влечет за собой ухудшение когнитивных функций при нормальном старении. Обратить этот процесс вспять могут некоторые продукты питания. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging (NeuroAg).

Исследователи сосредоточились на изучении негемового железа — формы железа, которая не связывается с белками-переносчиками и может накапливаться в мозге с возрастом. Оно может провоцировать повреждение клеток в результате окисления, а также влиять на нейронную целостность и когнитивные функции. Избыток этого железа в мозге связывают с ухудшением памяти и исполнительных функций, даже при нормальном старении.

Новое исследование продолжает ранее опубликованную работу этой же научной группы, которая установила, что более высокое потребление антиоксидантов, витаминов, питательных веществ, связывающих железо, и полиненасыщенных жирных кислот помогает снизить уровень железа в мозге и улучшить работу памяти.

Для дальнейшего исследования ученые использовали тех же добровольцев — пожилых людей без деменции и других когнитивных нарушений. Через три года они повторно измерили уровень железа в мозге участников с помощью методики МРТ. Также была проведена оценка питания и когнитивных способностей с помощью нейропсихологических тестов.

Результаты показали, что за три года уровень железа в мозге участников накапливался в определенных корковых и подкорковых областях, что было связано с ухудшением эпизодической памяти и исполнительных функций. Однако у тех, кто изначально придерживался здоровой диеты, накопление железа в мозге было снижено, а когнитивные способности сохранялись на более высоком уровне.

Ученые добавили, что защитить от накопления избыточного железа в мозге может увеличение доли растительной пищи, рыбы, круп и орехов в рационе, а также ограничение сладостей и фастфуда.

Ранее ученые рассказали, сколько нужно заниматься спортом для улучшения памяти.