Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, сколько нужно заниматься спортом для улучшения памяти

The Guardian: получасовая физнагрузка улучшает когнитивные способности

close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что каждые дополнительные 30 минут физической активности могут улучшить когнитивные способности. Об этом сообщает издание The Guardian.

В исследовании приняли участие 76 взрослых в возрасте от 50 до 83 лет без деменции и других когнитивных нарушений. Участники носили устройства для мониторинга физической активности и сна в течение восьми дней, а также проходили ежедневные тесты на память, внимание, скорость обработки информации и другие когнитивные функции.

Результаты показали, что каждые дополнительные 30 минут умеренной или интенсивной физической активности за день улучшали показатели памяти на 2-5% на следующий день. Качество сна также сыграло важную роль: отдых продолжительностью не менее шести часов усиливал эффект активности, благоприятно влияя на эпизодическую память и скорость реакции.

Доктор Микаэла Блумберг, автор исследования, объяснила, что физическая активность улучшает работу мозга, стимулируя кровообращение и выделение нейромедиаторов, которые поддерживают когнитивные функции.

Кроме того, ученые отметили негативные последствия длительного сидячего образа жизни. Исследование показало, что каждые дополнительные полчаса сидения снижали показатели рабочей памяти участников.

Ранее ученые открыли неожиданное свойство физических упражнений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами