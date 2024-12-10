Ученые рассказали, сколько нужно заниматься спортом для улучшения памяти

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что каждые дополнительные 30 минут физической активности могут улучшить когнитивные способности. Об этом сообщает издание The Guardian.

В исследовании приняли участие 76 взрослых в возрасте от 50 до 83 лет без деменции и других когнитивных нарушений. Участники носили устройства для мониторинга физической активности и сна в течение восьми дней, а также проходили ежедневные тесты на память, внимание, скорость обработки информации и другие когнитивные функции.

Результаты показали, что каждые дополнительные 30 минут умеренной или интенсивной физической активности за день улучшали показатели памяти на 2-5% на следующий день. Качество сна также сыграло важную роль: отдых продолжительностью не менее шести часов усиливал эффект активности, благоприятно влияя на эпизодическую память и скорость реакции.

Доктор Микаэла Блумберг, автор исследования, объяснила, что физическая активность улучшает работу мозга, стимулируя кровообращение и выделение нейромедиаторов, которые поддерживают когнитивные функции.

Кроме того, ученые отметили негативные последствия длительного сидячего образа жизни. Исследование показало, что каждые дополнительные полчаса сидения снижали показатели рабочей памяти участников.

Ранее ученые открыли неожиданное свойство физических упражнений.