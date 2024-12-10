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Российские ученые случайно нашли консерванту Е202 применение в электронике

ИОНХ РАН: добавку Е202 можно использовать как элемент компьютерной памяти

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horizont-group.com

Химики из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова обнаружили, что добавку Е202 (сорбат калия) можно использовать в термочувствительных элементах и устройствах памяти. Открытие они сделали случайно, когда проводили исследование безопасности консервантов для человека, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

Соли сорбиновой кислоты (сорбаты) широко применяются в пищевой промышленности как консерванты. Однако их фундаментальные свойства, такие как строение в твердом состоянии и устойчивость к ультрафиолету и нагреванию, изучены недостаточно.

Оказалось, что фазовый переход сорбата калия сопровождается резким увеличением толщины кристаллов и, следовательно, изменением их оптических свойств — например, изменяется интерференционная окраска.

«Из водного раствора сорбата калия на стеклянной или кремниевой подложке можно получить ориентированную кристаллическую пленку довольно большой площади, которая при достижении определенной температуры обратимо расширяется строго перпендикулярно подложке. Степень расширения фиксирована и задана кристаллическим строением материала. Еще более точный отклик получается по изменению длины волны отраженного света. В настоящее время продолжается изучение отклика таких пленок на другие внешние воздействия — давление, УФ-облучение. В перспективе, пленки сорбата калия могут использоваться как компоненты датчиков, микроприводов, устройств памяти», — рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник Лаборатории кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа ИОНХ РАН Паулина Калле.

В дальнейшем авторы планируют создать материал на основе тонких поликристаллических пленок сорбата калия и исследовать его термические свойства для потенциального применения в термочувствительных элементах и компьютерной памяти.

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