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Врач рассказала, как сохранить психику и физическое здоровье в праздники

MedicalXpress: в период зимних праздников не стоит налегать на сладкое

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Pexels

В период зимних праздников следует сократить потребление алкоголя и сладостей, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Также стоит уделить внимание качественной обработке и гигиене пищевых продуктов. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Сафия Дебар, врач общей практики и эксперт по управлению стрессом в клинике Maйo в Лондоне.

По мнению эксперта, праздничное время может стать настоящим стрессом для организма. Также в такие дни существует риск ухудшения физического самочувствия из-за пищевых отравлений и несбалансированного питания.

Дебар предупредила, что в период сезонных праздников и вечеринок важно соблюдать осознанный подход к еде и алкоголю. Доктор отмечает, что риски связаны с общими фуршетами и долго лежащими продуктами. Она советует внимательно подходить к выбору: если что-то вызывает подозрения, лучше прислушаться к интуиции и отказаться от еды или мероприятия.

Когда речь идет об употреблении алкоголя, специалист рекомендует заранее подумать о последствиях — например, о плохом самочувствии на следующий день. Она советует пить воду, избегать спиртного на голодный желудок и осознанно выбирать, когда и сколько пить.

Для поддержания энергии и предотвращения тяги к сладкому важно начинать день с белка и полезных жиров, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Доктор Дебар также напоминает о важности фруктов и овощей в рационе.

Для людей, испытывающих тревогу в социальных ситуациях, она рекомендует разбить взаимодействие с другими на маленькие шаги, например, побыть на праздничном мероприятии около пяти минут. Также для снижения уровня стресса полезно встретиться с друзьями и попробовать методы релаксации, такие как дыхательные упражнения.

Людям, которые организуют новогодние и рождественские мероприятия или застолья, эксперт советует управлять своими ожиданиями. Дебар рекомендует помнить, что контролю подлежат только собственные действия, а не чужие эмоции.

Ранее ученые нашли способ предотвратить скачки сахара у людей с диабетом.

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