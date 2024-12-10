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Ученые нашли новую причину метастазирования рака

Cell: вероятность метастазирования рака обусловлена генетически

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Ученые из Рокфеллеровского университета установили, что метастазирование рака может быть связано не с мутациями в самой опухоли, а с индивидуальными генетическими особенностями организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ранее считалось, что злокачественные мутации, позволяющие раковым клеткам отделяться от первичной опухоли и распространяться через кровоток и лимфатическую систему, развиваются именно в ДНК опухолей. Однако новое исследование предполагает, что критические мутации могут происходить в генах человека, а не в самой опухоли.

Ученые изучили генетические особенности пациентов с раком молочной железы и выявили, что распространенный вариант гена PCSK9, который присутствует в зародышевых клетках у 70% белых женщин, может быть связан с повышенным риском метастазирования. У женщин с этим вариантом наблюдалась более низкая выживаемость и значительно более высокий риск развития метастазов — 22% по сравнению с 2% у женщин без этого варианта.

Чтобы подтвердить эти результаты, научный коллектив провел исследование среди пациенток с ранним стадией рака молочной железы, что также показало повышенный риск метастазирования у женщин с вариантом PCSK9.

Ученые предположили, что PCSK9 влияет на рецептор LRP1 в раковых клетках, что запускает каскад активации генов, способствующих метастазированию. Ранее этот же рецептор был связан с метастазированием в случае меланомы, что указывает на схожие механизмы между различными видами рака.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что наличие гена PCSK9 не означает неизбежного развития метастазов. Большинство пациентов с этим вариантом не столкнутся с метастатическим заболеванием, и риск остается относительно низким для большинства женщин с ранним раком молочной железы.

Ранее вызывающую диарею бактерию связали с метастазами рака кишечника.

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