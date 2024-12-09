Ученые открыли новый вид электрического поля для квантовых вычислений

Исследователи из Городского университета Гонконга открыли новое вихревое электрическое поле, которое может существенно улучшить электронные, магнитные и оптические устройства будущего. Работа опубликована в журнале Science.

Ранее для создания вихревого электрического поля требовались сложные и дорогостоящие методы. Однако команда исследователей под руководством профессора Ли Тук Хуэ разработала инновационный подход, позволяющий генерировать такое поле с помощью скручивания двухслойных материалов на основе дисульфида молибдена (MoS₂).

Ученые применили новый метод — трансфер с помощью льда. Он использовался для аккуратного переноса одного слоя материала на другой с сохранением структуры и свойств обоих слоёв, что позволило создать идеально чистую поверхность между слоями. Этот подход не только упростил процесс, но и открыл возможности для настройки углов скручивания в диапазоне от 0 до 60 градусов, в отличие от традиционных методов, ограниченных малыми углами.

Созданное вихревое электрическое поле позволило получить 2D-квазикристаллы — структуры с уникальными свойствами. Такие материалы могут найти применение в квантовых вычислительных системах и микроэлектронике будущего. Квазикристаллы, обладая низкой теплопроводностью, также подходят для создания прочных покрытий, например, для кухонной утвари.

Исследователи планируют проверить возможность добавления дополнительных слоев и изучить другие материалы, чтобы расширить применение технологии. Открытие способно стать основой нового направления в нанотехнологиях, спинтронике и квантовых вычислениях.

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