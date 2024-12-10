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Врач рассказал, когда нельзя пользоваться массажными креслами в ТЦ

Врач Симкин: массажными креслами в ТЦ опасно пользоваться при простуде

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Массажные кресла в торговых центрах или офисах могут быть опасны в трех случаях: при наличии травмы, любого воспаления и проблем с позвоночником. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Как и у любого массажа, здесь есть свои противопоказания. Выполнять процедуру нельзя при простуде, ОРВИ и любых воспалительных процессах в организме. Если вы чувствуете слабость или озноб, отдых в массажном кресле будет не лучшей идеей. Он рискует усилить воспаление и ухудшить состояние организма», — объяснил доктор.

Еще одно стандартное противопоказание — заболевания позвоночника в стадии обострения. Массажное кресло никак не поможет против боли, а, скорее всего, сделает только хуже.

«Наконец, увлекаться процедурой не стоит людям, которые ранее перенесли какие-либо травмы. Это не обязательно должно быть что-то «глобальное» вроде повреждений позвоночника или переломов конечностей. Противопоказанием к массажу может стать даже «рядовое» растяжение голеностопа. Любая травма влечет за собой натяжение соединительных тканей, что, в свою очередь, вызывает напряжение в тех или иных зонах — шее, пояснице и др. В результате ощущение релакса и легкости от массажа рискует довольно быстро смениться болью и ухудшением самочувствия в и так напряженных частях тела. Среди возможных последствий — обострение протрузий и грыж межпозвоночных дисков, головокружения и головные боли», — рассказал доктор.

По словам Симкина, перед любым массажем стоит проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний.

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