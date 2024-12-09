Описана методика быстрой саморелаксации с Чернобыльской АЭС

Существует методика экспресс-релаксации, которая была внедрена в комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Она позволяет достичь расслабления за несколько минут, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

«Для этого достаточно сфокусировать внимание на кончиках пальцев и ощущениях, которые в них возникают. Ощущения в кончиках пальцев всегда связаны с кровотоком, но в норме мы его не чувствуем. Однако при фокусировании внимания ощущения усиливаются, и мы можем их воспринимать. Через несколько минут развивается трансовое состояние, и человек успокаивается. Этот метод помогает бороться с заиканием, например», — рассказал врач.

Эта методика представляет собой самогипноз. Другая техника самогипноза называется аутогенной тренировкой.

«Это сочетание медитативных практик йогов с методом повторения формул самовнушения. Расслабление — основа самовнушения. Когда мы находимся в обычном состоянии сознания, наше внимание притягивается различными внешними объектами. Но как только мы начинаем фокусировать внимание на чем-то одном, например, на руках, мы расслабляемся. Основные принципы аутогенной тренировки были разработаны берлинским невропатологом Иоганном Генрихом Шульцем. Он предлагал внушать себе: «Мои руки теплые и тяжелые». Постепенно внимание человека становится внутренним, и фокус смещается на внутренние ощущения», — заключил врач.

Ранее врач опровергла миф о том, что гормональная контрацепция сохраняет резерв яичников.