Ученые выяснили, почему наша Вселенная идеально нам подходит

Физики из Калифорнийского университета и Немецкого электронного синхротрона DESY предложили первую методику экспериментальной проверки антропного принципа — гипотезы о том, что законы и условия во Вселенной специально «подходят» для существования жизни. Работа опубликована в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Антропный принцип утверждает, что Вселенная обладает свойствами, которые делают возможным появление разумной жизни. Согласно слабой версии, мы можем наблюдать Вселенную только потому, что она пригодна для жизни. Сильная версия идёт дальше и утверждает, что Вселенная изначально была создана таким образом, чтобы обеспечить условия для существования разумных существ.

До сих пор эта гипотеза вызывала споры среди учёных из-за невозможности её проверить. Тем не менее, новое исследование предлагает конкретное решение. Оно связано с двумя важнейшими вопросами современной физики: первичными гравитационными волнами, которые служат доказательством сверхбыстрого расширения Вселенной на раннем этапе эволюции и гипотетическими частицами темной материи аксионами.

Если будущие астрономические наблюдения подтвердят существование первичных гравитационных волн и аксионов, это и станет серьёзным доказательством антропного принципа. Спутник LiteBIRD, который планируется запустить в 2032 году, может помочь зафиксировать следы ранних гравитационных волн, а современные исследования чёрных дыр способны обнаружить следы аксионов.

Учёные отмечают, что подтверждение гипотезы станет важным шагом к пониманию происхождения жизни и устройства Вселенной. В противном случае придётся искать новые теории, объясняющие, почему условия во Вселенной так благоприятны для нашего существования.

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