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Природа вдохновила ученых на создание необычного полимера

Angewandte Chemie: создан самоорганизующийся спиральный полимер

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Ученые из Хиросимского университета разработали новый супрамолекулярный полимер, который может самопроизвольно образовывать спирали в заданном направлении. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie.

Полимеры представляют собой крупные молекулы, которые можно встретить как в природе (например, в белках и ДНК), так и в промышленности, где они используются в производстве пластмасс. Супрамолекулярные полимеры формируются благодаря нековалентным связям — направленным взаимодействиям, которые определяют их свойства.

Большинство винтовых химических структур могут закручиваться только в одну сторону — вправо или влево. Это влияет на их взаимодействие с другими материалами. Управление направлением закручивания открывает путь к созданию материалов с переключаемыми свойствами, и в новом исследовании ученым удалось достичь данной цели.

«Ранее синтез спиральных полимеров с предпочтительным направлением закрутки был сложной задачей. Мы разработали новый метод, основанный на супрамолекулярной полимеризации и управляемом соединении биспорфириновых компонентов,» — отметил профессор Такехару Хайно, ведущий автор исследования.

Биспорфириновые компоненты — особые «строительные блоки», которые собираются в комплексы для формирования полимеров. Контролируя процесс сборки, исследователи смогли заранее задать спирали направление.

«Наша цель — применить новые винтовые полимеры для создания новых материалов и катализаторов,» — добавил Хайно.

Исследование может стать новым шагом в синтезе соединений, вдохновленных природными геометрическими структурами.

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