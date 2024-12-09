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Ученые нашли способ понять «язык» растений

Nature: новая модель искусственного интеллекта расшифровывает «язык» растений

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Эксетера создали новаторскую модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную понимать последовательности и структурные закономерности, составляющие генетический «язык» растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence.

По словам ученых, модель PlantRNA-FM, ориентированная на анализ растительной РНК, считается первой в своем роде и представляет собой значительный технологический прорыв в области биологических наук.

PlantRNA-FM обучена на основе огромного набора данных, включающего 54 миллиарда фрагментов РНК, извлеченных из геномов 1124 видов растений. РНК или рибонуклеиновая кислота — одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Модель PlantRNA-FM разработана с использованием методологий, на которых основаны популярные языковые модели, такие как ChatGPT. Как и в случае с человеческим языком, где ChatGPT распознает грамматику и логику слов, PlantRNA-FM овладела «грамматикой» растительной РНК. Это позволяет модели предсказывать функции РНК и выявлять структурные паттерны, которые важны для роста растений, реакции на стресс и других биологических процессов.

Первые эксперименты показали, что модель делает точные предсказания, которые впоследствии подтверждаются лабораторными данными. Это открытие может стать основой для дальнейших исследований в области генетики растений и других живых организмов, включая беспозвоночных и бактерий.

Ранее ученые выявили ген, ускоряющий рост деревьев.

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