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Создана новая квантовая система на основе лазеров

APL Photonics: физики разработали новую квантовую систему на основе лазеров

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Global Look Press

Физики из Университета Витватерсранда разработали систему для квантовых вычислений на основе лазерных лучей и дисплеев. Работа опубликована в журнале APL Photonics.

Квантовая система — это вычислительная система, использующая свойства квантовой механики для выполнения операций, которые классические компьютеры не могут выполнить с такой же скоростью и эффективностью.

Новую разработку ученые создали, используя доступные компоненты: лазеры, цифровые дисплеи и простые линзы. Далее они связали взаимодействие света с оптическими устройствами и математические операции, лежащие в основе квантовых вычислений.

«В отличие от традиционных компьютеров, работающих с последовательными 'да' или 'нет', наш подход позволяет обрабатывать множество возможностей одновременно, что значительно увеличивает вычислительную мощность,» — сообщил доктор Айзек Нейп, руководитель проекта.

Используя новую технологию, исследователи успешно продемонстрировали алгоритм Дойча-Йозы, который определяет, являются ли операции компьютера случайными или предсказуемыми.

«Наша система уже сейчас может работать с 16 уровнями информации вместо двух, как в обычных компьютерах. В будущем это число может увеличиться до миллионов, что станет прорывом для обработки сложной информации,» — добавил Нейп.

Разработка идеально подходит для моделирования сложных квантовых алгоритмов, что открывает новые перспективы в области оптимизации и машинного обучения.

Теперь команда работает над расширением ее возможностей, чтобы сделать квантовые вычисления еще мощнее и доступнее.

Ранее квантовый компьютер превратили в кристалл времени.

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